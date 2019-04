Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mann mit Revolver in der Bahn

St. Goarshausen (ots)

Am Mittwoch wurde gegen 13:15 Uhr von einem Fahrgast in der rechtsrheinischen Bahn mitgeteilt, dass sich in einem der Waggons ein Mann befände, der Schusswaffen mit sich führe. Bei einer Kontrolle der Person im Bahnhof St. Goarshausen konnte die Lage entspannt vorgefunden werden. Die Person hatte tatsächlich zwei Pistolen in einer Sporttasche. Jedoch handelte es sich hier um harmlose Dekorationswaffen, die nicht schussfähig waren. Diese hatte er in einem Gespräch mit einem anderen Fahrgast diesem zur Veranschaulichung gezeigt.

