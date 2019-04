Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez/Allendorf - Fahren unter Drogeneinfluss

Diez/Allendorf (ots)

Am Dienstag, 09.04.3019, wurden im Dienstgebiet der Polizei Diez Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei fiel am Vormittag in Diez, in der Industriestraße ein junger Mann aus dem Raum Bad Camberg auf, der seinen PKW unter dem Einfluss von THC führte. Am Nachmittag wurde in Allendorf eine junge Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Katzenellenbogen einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihr wurden Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Schnelltest bestätigte auch hier den Konsum von THC. In beiden Fällen wurden entsprechende Folgemaßnahmen eingeleitet.

