Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeitungsausträger und Polizei arbeiten Hand in Hand zusammen

Medard (ots)

Einen Wasserrohrbruch hat ein Zeitungsausträger am frühen Mittwochmorgen in der Hauptstraße entdeckt. Die um 04:15 Uhr verständigte Polizei weckte die Hauseigentümer und den Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindeverwaltung. In dem Hof eines Anwesens waren an mehreren Stellen kleine Fontänen Wasser aus dem Boden getreten. Die Spezialisten der Wasserversorgung nahmen sich der Sache an.

