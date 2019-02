Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Munitions- und Waffenfund - einmal so und einmal so...

Verbandsgemeinde Meisenheim (ots)

In einem Geheimfach einer alten Truhe sind bereits in der letzten Woche 25 Patronen Pistolen-Munition gefunden worden. Der Finder brachte den Fund zur Polizei, wobei er nicht wusste, dass er die waffenscheinpflichtige Munition nicht hätte transportieren dürfen. Nun muss die Staatsanwaltschaft über die "Strafbarkeit" befinden. Besser machten es Hausbesitzer, die am Montag bei Aufräumarbeiten das Kleinkalibergewehr eines vor Jahren verstorbenen Mannes fanden. Bei ihnen übernahm der verständigte Polizeibeamte am Fundort die Waffe und sorgte für deren Transport und Vernichtung. Die Polizeiinspektion Lauterecken betreibt diesen Service seit Jahren, um Gefahren bei der Handhabung der Waffe oder Munition sowie waffenrechtliche Probleme beim Transport zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell