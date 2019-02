Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahren ohne Fahrerlaubnis ist kein Kavaliersdelikt

Meisenheim (ots)

Zum dritten Mal ist ein Fahrzeuglenker von Polizeibeamten beim Fahren ohne aktuelle Fahrerlaubnis gesehen worden. Der Beamte hatte den 35-Jährigen am Dienstag an einer Kreuzung in Meisenheim, bei Rotlicht anhaltend, deutlich erkennen können. Da der Ermittler bereits eine Zeugenvorladung für eine Gerichtsverhandlung in gleicher Sache hat, sind ihm der Mann und sein Führerscheinstatus präsent. Da die örtlichen Dienststellen über einen Führerscheinentzug informiert werden, ist die Wahrscheinlichkeit beim Fahren ohne Fahrerlaubnis "ertappt zu werden", relativ hoch. In diesen Fällen wird auch der Halter festgestellt. Auch er erhält eine Strafanzeige, wenn er das Fahren ohne Fahrerlaubnis geduldet hatte.

