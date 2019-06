Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer kollidieren auf Kreuzung

Borken (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer hat am Samstag in Borken eine 28-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Die Borkenerin war gegen 22.45 Uhr auf der Straße Lange Stiege in Richtung Lütke Esch unterwegs. Ein 14-Jähriger wollte gleichzeitig auf der Straße Lütke Esch weiter in Richtung Bocholter Straße fahren. Auf der Kreuzung stieß der Borkener mit der von rechts kommenden Radfahrerin zusammen.

