Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Betrunken Fahrrad gefahren

Ahaus (ots)

Alkoholisiert auf dem Fahrradsattel gesessen hat am Sonntagmorgen ein 41-Jähriger in Ahaus: Polizeibeamte hatten den Mann auf der B70 kontrolliert. Ein Test wies auf eine Blutalkoholkonzentration von circa zwei Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Radfahrer in der Polizeiwache in Ahaus eine Blutprobe, der alkoholisierte Mann konnte im Gewahrsam ausnüchtern.

