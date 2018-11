POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht in der Groninger Straße +++ Zeugin sorgt für schnelle Aufklärung

Delmenhorst (ots) - Eine aufmerksame Zeugin hat am Donnerstag, 22. November 2018, 16:55 Uhr, einen Verkehrsunfall beobachtet und gesehen, wie sich die Verursacherin vom Unfallort entfernte.

Die 77-jährige Verursacherin aus Delmenhorst wurde schnell ermittelt. Sie hatte beim Ausparken aus einer Parklücke in der Groninger Straße mit ihrem VW einen geparkten BMW beschädigt. Am VW konnten Schäden festgestellt werden, die mit den Schäden am BMW übereinstimmten. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 2.000 Euro geschätzt.

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

