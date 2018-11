POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Altpapiertonnen brennen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Zwei Altpapiertonnen sind am Donnerstag, 22. November 2018, in Delmenhorst in Brand geraten.

Die erste Tonne befand sich in der Bürgermeister-Koch-Straße an der Einmündung zur Jägerstraße. Der Brand wurde um kurz nach 19 Uhr gemeldet. Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst löschte das Feuer. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 700 Euro geschätzt.

Das zweite Feuer wurde um 19:45 Uhr gemeldet. Dieses Mal war eine Altpapiertonne in der Breslauer Straße in Höhe der Cramerstraße betroffen. Auch hier musste die Berufsfeuerwehr Delmenhorst den Brand löschen. In beiden Fällen war ein Löschfahrzeug mit vier Brandbekämpfern eingesetzt. Der Schaden an der Tonne wurde auch hier mit 700 Euro angegeben.

Hinweise auf mögliche Brandverursacher nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen (1403327/1403432).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell