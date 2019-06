Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisiert mit Rad gestürzt

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall in Gronau erlitten. Der 54-Jährige befuhr in erheblich alkoholisiertem Zustand die Iltisstraße in Richtung Zobelstraße. Im Bereich der Unterführung verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell