POL-LB: Ludwigsburg: Unfall auf Möbelhaus-Parkplatz; Korntal-Münchingen: 48-Jähriger versucht Polizisten zu bestechen

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Unfall auf Möbelhaus-Parkplatz - Geschädigter gesucht

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht den Geschädigten eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Heinkelstraße im Industriegebiet Tammerfeld in Ludwigsburg ereignete. Der 59-jährige Fahrer eines Toyota parkte auf einem der Außenparkplätze und touchierte vermutlich beim Wegfahren einen weißen Kastenwagen, der vor seinem PKW stand. Erst im Nachhinein bemerkte er einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an seinem Fahrzeug und meldete sich bei der Polizei.

Korntal-Münchingen/Stuttgart: 48-Jähriger versucht Polizisten zu bestechen

Mit einem nicht alltäglichen Fall sahen sich Beamte des Polizeireviers Ditzingen am Mittwochvormittag konfrontiert. Zunächst hatte ein Verkehrsteilnehmer kurz nach 10.00 Uhr per Notruf die Polizei alarmiert. Der Zeuge war auf der Bundesstraße 10 im Bereich Schwieberdingen in Richtung Stuttgart unterwegs, als er bemerkte, dass sein Vordermann Schlangenlinien fuhr. Mehrfach kam der Audi-Fahrer nach links und rechts von der Fahrbahn ab. Der 36-jährige Zeuge nahm die Verfolgung auf und beschrieb währenddessen dem Beamten am Notruf die Fahrtstrecke. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ditzingen konnte den Audi hierauf im Bereich Korntal-Münchingen feststellen und unterzog den Fahrer schließlich in Stuttgart-Zuffenhausen auf der Bundesstraße 27 einer Kontrolle. Im Verlauf der Kontrolle nannte der Fahrer den Beamten falsche Personalien. Im weiteren Verlauf gab der 48-Jährige zu nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Seinen Angaben zufolge habe er sein Handy während der Fahrt benutzt, weshalb er in Schlangenlinien gefahren sei. Ein Atemalkohol- sowie ein Drogenvortest verliefen ohne Ergebnis. Schließlich stellte sich heraus, dass der gefahrene Audi einem Bekannten gehört, und der 48-Jährige den Wagen unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Zu guter Letzt bot er den beiden Polizisten Bargeld an, wenn diese ihn weiterfahren lassen würden. Dies brachte dem 48-Jährigen zu den bereits begangenen Verstößen noch eine Anzeige wegen Bestechung ein. Der Audi blieb vor Ort stehen und der Fahrzeugschlüssel wurde von den Polizisten sichergestellt. Den 48-Jährigen brachten die Beamten zur nächsten U-Bahn-Haltestelle, von wo aus er seinen Weg dann fortsetzte.

