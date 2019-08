Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Geparkten BMW angefahren; Böblingen: Unfallbeteiligter VW gesucht

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Geparkten BMW angefahren

Ein beim Amtsgericht Böblingen in der Steinbeisstraße geparkter BMW ist von einem unbekannten Fahrzeuglenker am Freitag zwischen 08.40 Uhr und 09.40 Uhr vermutlich beim Rangieren beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Telefon 07031/132500 in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Unfallbeteiligter VW gesucht

Am Freitag gegen 06.45 Uhr befuhr eine 50-jährige Opel-Fahrerin die Herrenberger Straße von Renningen kommend. An der Kreuzung mit der Schickardstraße bremste ein VW-Fahrer vor ihr an der Haltelinie ab, was die 50-Jährige zu spät wahrnahm und auf den Vorausfahrenden auffuhr. Der Fahrer des VW setzte seine Fahrt jedoch fort. Da an dem VW nach Angaben der 50-Jährigen kein Kennzeichen angebracht war, konnte bislang nicht ermittelt werden, ob ein Schaden am Fahrzeug entstanden ist. Am Opel beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Telefon 07031/132500 zu melden.

