POL-RT: Verkehrsunfälle, Brandeinsätze, Körperverletzung, Schlägerei, Sachbeschädigung, Beleidigung

Reutlingen (ots) - Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag um 15.00 Uhr ist es in der Konrad-Adenauer-Straße auf Höhe der Gustav-Werner-Straße,zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes die Straße in stadtauswärtiger Richtung. Eine ihm nachfolgende 25-jährige Ford-Fahrerin fuhr ihm aus bislang unbekannter Ursache von hinten auf und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Grabenstetten (RT): Betrunken in den Gegenverkehr

Fünf Leichtverletzte und ca. 22.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Freitagabend um 19.45 Uhr auf der K 6758 zwischen Grabenstetten und Römerstein-Böhringen, ereignet hat. Ein 54-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Kreisstraße in Richtung Böhringen. Hierbei kam es auf Höhe des Hengener Bergweges zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden 24-jährigen Ford-Fahrer, wobei der linke Außenspiegel des Opel in den Innenraum des Ford geschleudert wurde. Ungeachtet dessen setzte der Opel-Fahrer seine Fahrt fort. Ca. 200 Meter weiter kam er dann nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 38-jährigen Mini-Fahrerin frontal kollidierte, sodass sich beide Vorderachsen verhakten und schließlich herausgerissen wurden. Beide Fahrzeuge kamen nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei noch ein Leitpfosten beschädigt wurde. Ein dem Mini nachfolgender 43-jähriger VW-Fahrer kollidierte trotz einer Vollbremsung mit herumliegenden Trümmerteilen. Alle am Unfall beteiligten Personen, einschließlich der 21-jährigen Beifahrerin des Ford-Fahrers, wurden leicht verletzt. Vier Personen wurden mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht, eine Person wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Alle vier PKW mussten abgeschleppt werden. Zur Hilfeleistung war die Feuerwehr Römerstein mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Eine Kehrmaschine zur Fahrbahnreinigung war ebenfalls an der Unfallstelle. Die K 6758 war zeitweise voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Opelfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde vor Ort einbehalten.

Metzingen (RT): Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Am Freitagabend, um 20:00 Uhr ist es auf der Stuttgarter Straße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem VW in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. Er musste seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen. Ein ihm nachfolgender 18-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte dies rechtzeitig und bremste seinen ebenfalls PKW ab. Eine dem Skoda nachfolgende 27-jährige BMW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Skoda so heftig auf, dass dieser auf den VW aufgeschoben wurde. Der Skoda-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Der Skoda und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Pfullingen (RT): Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Am Freitagabend um 21.10 Uhr ist es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Zeilstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Ein 45-jähriger Ford-Fahrer streifte beim Vorbeifahren den BMW eines 40-Jährigen, der gerade sein Fahrzeug betankte. Im Anschluss daran fuhr er davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Da das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs vor Ort ermittelt werden konnte, wurde durch eine Streife die Halteranschrift überprüft. Hier konnte der BMW angetroffen werden. Bei der Kontrolle saß allerdings nicht der Unfallverursacher sondern ein 49-jähriger Bekannter von ihm auf dem Fahrersitz. Da bei beiden Personen der Verdacht auf eine alkoholische Beeinflussung bestand, wurden Alkoholüberprüfungen durchgeführt. Bei beiden wurden Werte von über zwei Promille gemessen, woraufhin beide eine Blutentnahme und ihren Führerschein abgeben mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Frau bei "Beinahe Unfall" verletzt (Zeugenaufruf)

Wie erst nachträglich bei der Polizei angezeigt worden ist, war es am Freitag gegen 08.30 Uhr in der Hirschstraße zu einem Beinahe-Unfall gekommen, bei der sich eine Frau Verletzungen zugezogen hat. Die 32-Jährige hatte ihren schwarzen Pkw Mazda 2 auf Höhe der Hausnummer 3 in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt und stand auf Höhe ihrer Fahrertür, um diese abzuschließen. Zu diesen Zeitpunkt befuhr ein dunkler Pkw die Hirschstraße ebenfalls in Richtung Martin-Luther-Straße sehr weit rechts und drohte, die noch auf der Hirschstraße stehende Frau anzufahren. Diese sprang hierauf an der Motorhaube ihres Mazdas vorbei in die Lücke vor ihrem Fahrzeug und kam hierbei zu Fall, wobei sie sich diverse Verletzungen zuzog. Der dunkle Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Von diesem Fahrzeug liegt folgende Beschreibung vor: größerer Pkw mit dunkler Farbe, schwarz oder dunkles grau, etwa 10 Jahre alt, silbern glänzende Felgen, abgetönter Streifen im oberen Bereich der Windschutzscheibe. Das Polizeirevier in Filderstadt bittet Zeugen, die Angaben zu einem solchen Fahrzeug oder dem Vorfall selbst machen können, sich unter Telefon 0711/70913 zu melden.

Owen (ES): Brand eines Trockners

Am Freitag ist es gegen 10.40 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weinbergstraße zum Einsatz der Rettungskräfte gekommen. Nach derzeitigem Sachstand geriet ein Trockner in der Waschküche im Keller des Anwesens aufgrund eines Kurzschlusses in Brand, was zu einer starken Rauchbildung auch im Treppenhaus führte. Sämtliche Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen. Der noch glimmende Trockner wurde von der Feuerwehr ins Freie verbracht und dort vollständig abgelöscht. Nachdem das Haus entsprechend durchgelüftet worden war, konnten die Bewohner wieder zurückkehren. Eine 27-jährige Bewohnerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation versorgt. Nennenswerter Sachschaden entstand neben dem vollständig zerstörten Trockner nicht. Die Feuerwehren aus Owen und Dettingen/Teck waren mit 5 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

Kirchheim unter Teck (ES): Von Personengruppe geschlagen

Am Freitag gegen 22.30 Uhr ist es in einem Lokal in der Stuttgarter Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden ein 42-jähriger und ein 26-jähriger Gast von einer Personengruppe, die aus mindestens 6 Personen bestanden haben soll, körperlich angegriffen. Beide erlitten hierbei leichte Verletzungen. Die Gruppe flüchtete vor Eintreffen der verständigten Polizei. Eine Fahndung verlief bislang negativ. Das Polizeirevier in Kirchheim unter Teck hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Kirchheim unter Teck (ES): Spiegel abgetreten

Am Freitag kurz nach 21.30 Uhr ist der Polizei von einem Zeugen mitgeteilt worden, dass drei männliche Personen in der Schöllkopfstraße Spiegel von geparkten Fahrzeugen abtreten würden. Im Rahmen der Fahndung wurden im Bereich des Bahnhofes zwei 16-Jährige sowie ein 18-Jähriger angetroffen, auf welche die abgegebenen Personenbeschreibungen zutrafen. Bei der anschließenden Kontrolle wehrte sich einer der 16-Jährigen gegen die Maßnahme und wurde zunehmend aggressiver, sodass er geschlossen werden musste. Diese Situation nutzte der 18-Jährige aus und flüchtete, bevor seine Personalien festgestellt werden konnten. Seine Identität konnte dennoch im Nachhinein ermittelt werden. Die beiden 16-Jährigen wurden zunächst zur Dienststelle verbracht und später Erziehungsberechtigten übergeben. Bei einer Überprüfung der geparkten Fahrzeuge in der Schöllkopfstraße wurden ein abgetretener Spiegel an einem Ford Focus sowie ein beschädigter Spiegel an einem Toyota Corolla festgestellt. An weiteren Fahrzeugen waren die Außenspiegel lediglich eingeklappt worden, ohne dass augenscheinlich ein Schaden entstanden war.

Nürtingen (ES): Feuerwehreinsatz wegen defekter Mikrowelle

Wegen eines gemeldeten Küchenbrandes sind die Rettungskräfte am Freitag um 20.36 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Goethestraße ausgerückt. Vor Ort wurde festgestellt, dass lediglich das ältere Mikrowellengerät in der Küche einer Wohnung vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu Schwelen anfing. Die acht Bewohner des Hauses verließen das Gebäude vorsorglich. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude durchgelüftet hatte, konnten alle Bewohner wieder in das Haus zurück. Gebäude - oder Personenschaden entstand nicht. Die Feuerwehren Unterensingen und Oberboihingen waren mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.

Wendlingen (ES): Schlägerei am Busbahnhof (Zeugenaufruf)

Am Freitag kurz nach 22.30 Uhr ist der Polizei mitgeteilt worden, dass im Bereich des Busbahnhofes eine Schlägerei im Gange sei, an welcher 30 -35 Personen beteiligt sein sollen. Beim Eintreffen der ersten Streifen entfernten sich alle beteiligten Personen in verschiedene Richtungen. Im Rahmen der Fahndung konnten noch mehrere Personen festgestellt und kontrolliert werden. Hierunter befand sich ein 16-Jähriger, welcher einen Schlagring mit sich führte. Ein weiterer angetroffener 18-Jähriger führte ein CS-Reizgas-Spray mit sich. Im Rahmen der Absuche konnte zudem noch ein Messer aufgefunden werden. Alle angetroffenen Personen bestritten, dass sie an der Schlägerei beteiligt waren. Das Polizeirevier in Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07022/92240

Bodelshausen (TÜ): Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitag um 17.50 Uhr auf der B 27 gekommen. Die 28-jährige Fahrerin eines Pkw BMW X5 befuhr die B 27 Hechingen kommend in Richtung Ofterdingen. Auf Höhe der Abfahrt Bodelshausen musste sie verkehrsbedingt bremsen. Die nachfolgende 42-jährige Fahrerin eines Pkw VW Passat erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Der wiederum nachfolgende 29-jährige Fahrer eines VW Polo fuhr in der Folge wiederum auf den VW Passat auf. Die Fahrerinnen des VW Passat und des BMW X3 erlitten jeweils leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schlaitdorf (ES): Dachs ausgewichen und leicht verletzt

Am frühen Samstagmorgen um 05.15 Uhr ist es auf der B 27 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem der 25-jährige Fahrer eines Pkw Smart For Two leicht verletzt wurde. Er war auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs, als etwa ein Kilometer nach der Aichtalbrücke ein Dachs die B 27 überquerte. Bei dem Versuch auszuweichen, geriet der 25-Jährige mit seinem Smart in Schleudern und stieß in der Folge gegen die Mittelschutzplanke. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Smart entstand Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Tübingen (TÜ): Polizisten beleidigt

In der Nacht zum Samstag ist es um 02.30 Uhr vor dem Eingang einer Gaststätte in der Mühlstraße zunächst zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Angestellten aus Wannweil und einem 20-jährigen Gast aus Nordhausen gekommen, welchem der Eintritt verwehrt wurde. Der Gast wurde hierbei leicht verletzt. Er war deutlich alkoholisiert. Noch während der Sachverhaltsaufnahme randalierte auf der Mühlstraße ein 27-Jähriger aus Rottenburg, indem er ein Fahrrad auf die Fahrbahn warf. Des Weiteren überquerte er mehrfach grundlos die Fahrbahn. Während der Personenkontrolle beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten sowie Angehörige des kommunalen Ordnungsdienstes mehrfach. Um weitere Störungen zu verhindern wurde die Person auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Auch er stand erheblich unter Alkoholeinwirkung.

