Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in Sport- & Reha-Zentren

Mainz (ots)

Dienstag, 15.10.2019 - Mittwoch, 16.10.2019

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereigneten sich mehrere Einbruchdiebstähle. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem Tennisvereinsheim sowie einem Reha-Zentrum in Mainz-Mombach. Bei beiden Taten wurde Bargeld entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

