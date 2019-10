Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Passanten stören Kontrolle

Mainz (ots)

Mittwoch, 16.10.2019, 17:31 Uhr

Durch eine Fußstreife wurden am Mittwoch in Mainz-Finthen Fahrradkontrollen durchgeführt. Hierbei fiel das Fahrrad eines 13-Jährigen auf, da die Rahmennummer seines Fahrrades in den polizeilichen Fahndungssystemen ausgeschrieben war. Während die Polizeibeamten vor Ort weitere Ermittlungen anstellten, kam es zu einem immensen Personenaufkommen an der Kontrollörtlichkeit. Um die Kontrolle störungsfrei durchführen zu können, begaben sich die Beamten mit dem 13-Jährigen sogar in eine Parallelstraße. Doch auch hier wiederholte sich die Personenansammlung. Ein Teil der Passanten nahm die Kontrolle auf Video auf. Andere mischten sich lautstark ein. Ein Mann trat aus der Personenansammlung hervor. Er baute sich vor den Polizeibeamten auf, beleidigte diese und spuckte ihnen vor die Füße. Dann flüchtete er. Da die Polizeibeamten vor Ort die Kontrolle nicht abbrechen konnten, wurden weitere Streifen zur Suche nach dem Täter alarmiert. Der Täter konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

