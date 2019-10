Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mann auf Baustelle niedergeschlagen

Mainz (ots)

Mittwoch, 16.10.2019, 13:20 Uhr

Auf einer Baustelle in der Mombacher Straße in Mainz wurde ein 43-Jähriger Arbeiter angegriffen. Die zwei noch unbekannten Täter betraten die Baustelle und gerieten zunächst in Streit mit dem Arbeiter. Infolge des Streits schlugen die Täter gemeinsam mit den Fäusten auf den 43-Jährigen ein. Als der Arbeiter zu Boden ging, verließen die Täter die Baustelle und flüchteten. Durch Zeugen konnte ein Foto der Täter gemacht werden. Der 43-Jährige erlitt eine Gesichtsverletzung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell