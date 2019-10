Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ex-Freundin klärt Betrug auf

Mainz (ots)

Dienstag, 27.08.2019 - Mittwoch, 16.10.2019

Am Mittwoch erstattete eine 32-Jährige eine Betrugsanzeige bei der Polizei. Sie kaufte ein hochwertiges Fahrrad für ihren Sohn. Trotz Bezahlung erhielt sie das Fahrrad nicht. Daraufhin ermittelte die 32-Jährige die Ex-Freundin des Verkäufers in Thüringen. Da man sich wohl nicht im Guten getrennt hatte, gab die Ex-Freundin bereitwillig alle Daten des Täters an die 32-Jährige weiter, sodass der Betrug aufgeklärt werden konnte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell