POL-KA: (Enzkreis) Eisingen - Vermutlich Unfall betrunken verursacht

Mit mehr als zwei Promille hat ein 51-jähriger Ford-Fahrer am Samstag vermutlich einen Unfall verursacht.

Durch einen Zeugen wurde kurz vor 11:30 Uhr mitgeteilt, dass der vor ihm fahrende Pkw starke Schlangenlinien fahren würde. Der Zeuge konnte beobachten, wie der Fahrer sein Fahrzeug auf dem Parkplatz Birkenwäldle in Eisingen abstellte und mit seinem Hund und einer weiblichen Begleitung davonlief. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord konnten das Auto am Parkplatz mit frischen Unfallspuren feststellen. Der 51-jährige Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein erstmal abgeben. Woher die frischen Unfallspuren stammen bedarf noch weiteren Ermittlungen.

