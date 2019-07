Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen-Wasser: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad

Freiburg (ots)

Beim Zusammenstoß eines Leichtkraftrads mit einem Auto wurden der 17-jährige Motorradfahrer und seine 14-jährige Mitfahrerin schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 19.07.2019, gegen 16 Uhr, auf der Basler Landstraße in Emmendingen-Wasser. Ein 61-jähriger Autofahrer war in Richtung Freiburg/B3 unterwegs und wollte im Bereich der Schulen links anbbiegen. Das Motorrad fuhr ebenfalls in Richtung Freiburg und hatte vor der Kollision ein weiteres Auto hinter dem Linksabbieger überholt.

Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen und mussten in Kliniken behandelt werden. Eine Person wurde mit einem Rettungshubschrauber transportiert. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

