Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/ BAB 5/ Anschlussstelle Freiburg Nord/ Körperverletzung nach Beleidigung - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter VW-Golf Fahrer, mit Heilbronner Zulassung, überholte am 20.07.2019, gegen 17:15 Uhr, einen 49jährigen FIAT Fahrer auf der A5 in Richtung Basel. Aufgrund des verkehrswidrigen Verhaltens des Golf Fahrers, zeigte der FIAT Fahrer eine beleidigende Geste in Richtung des "Rechtsüberholers". Im Bereich der AS Nord kamen die Fahrzeuge verkehrsbedingt zum Halten und die Situation eskalierte. Nachdem der VW Fahrer samt Beifahrer die Beleidigungen erwiderte, soll der VW Fahrer dem 49jährigen einen Faustschalg ins Gesicht gesetzt haben. Der Geschädigte stellte sich in der Folge vor den VW und wurde dabei leicht angefahren und kam zu Fall. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer: 0761 882 3100 zu melden.

