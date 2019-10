Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Seitenscheibe an Pkw beschädigt

Bramsche (ots)

In der Großen Straße machten sich Unbekannte zwischen Montagabend (18 Uhr) und Dienstagmorgen (07.30 Uhr) an einem weißen VW up! zu schaffen. Der Kleinstwagen stand im Innenhof eines Mehrparteienhauses, als der oder die Täter eine Seitenscheibe einschlugen und aus dem Fahrzeuginneren Kosmetika und einen Sportpokal stahlen. Die Polizei in Bramsche ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05461/915300 entgegen.

