Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Bauabfälle illegal entsorgt

Georgsmarienhütte (ots)

Am späten Montagnachmittag wurde die Polizei über ein Umweltdelikt in dem Waldstück hinter der Gaststätte Waldesruh informiert. Unbekannte hatten dort circa fünf Kubikmeter Bauabfälle (Styropor, Glaswolle, Fenster, Tapeten, kabel, Bauschutt und ein ausgeschlachtetes Fahrrad) abgeladen und sich danach wieder entfernt. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet um Hinweise auf den Verursacher und dessen Transportfahrzeug. Telefon: 05401-879500.

