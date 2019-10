Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Bissendorf - Vier verletzte Polizisten nach Widerstand

Osnabrück/Bissendorf (ots)

In der Wiesenbachstraße in Osnabrück wurden am Montagnachmittag vier Polizisten bei einem Einsatz verletzt. Zwei der Beamten sind derzeit nicht dienstfähig. In Bissendorf drohte ein 24-Jähriger am Sonntag seinen Angehörigen, ihnen etwas anzutun. Die Familie verständigte die Polizei und der 24-Jährige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Beamten. Die anschließende Fahndung nach dem Beschuldigten verlief erfolglos. Am Montag meldete sich der junge Mann erneut und wiederholte seine Drohungen. Im weiteren Verlauf des Tages konnte durch die Beamten der Aufenthaltsort des 24-Jährigen ermittelt werden. Bei seiner Festnahme in der Wiesenbachstraße leistete der Mann erheblichen Widerstand. Dabei verletzte er eine 38 Jahre alte Polizistin und ihre drei Kollegen im Alter von 28 und 55 Jahren. Während des Geschehens in der Wiesenbachstraße störten mehrere Passanten die Festnahme und fertigten mit ihren Handys Videos und Fotos. Daraufhin mussten weitere Polizisten zur Unterstützung angefordert werden. Der Beschuldigte konnte schließlich festgenommen und zunächst zur Wache, und später in eine Klinik gebracht werden. Dort zeigte er sich ebenfalls ausgesprochen aggressiv.

