Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Diebstahl aus Gotteshaus

Glandorf (ots)

Aus der Kirche in Glandorf, An der Kirche 1, wurde am Sonntag in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 12:45 Uhr das "Buch der Verstorbenen" inklusive Holzständer entwendet. Die Kirche war im Tatzeitraum frei zugänglich. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet daher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

