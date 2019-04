Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Mutmaßlicher Einbrecher wollte "nur" telefonieren

Duisburg (ots)

Heute Morgen (3. April, 8 Uhr) hat ein Ehepaar auf der Duissernstraße einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der 33-Jährige war über die angelehnte Balkontür in die Erdgeschosswohnung eingestiegen. Als die 60-jährige Duisburgerin diese schließen wollte, sah sie, wie ein dunkel gekleideter Mann vom Schlafzimmer zur Terrassentür lief. Sie schrie, reagierte blitzschnell, lief ihm hinterher und hielt ihn fest. Ihr Mann (60), der sich zu diesem Zeitpunkt gerade in der Küche aufhielt, war durch die Schreie seiner Frau alarmiert und eilte herbei. Bis zum Eintreffen der Polizei gelang es dem Paar, den mutmaßlichen Täter festzuhalten. Als die Beamten eintrafen, gab der Verdächtige an, dass er Wohnung betreten habe, weil er telefonieren wollte. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er unter anderem wegen des Handels mit Betäubungsmitteln polizeibekannt ist und keinen festen Wohnsitz hat. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Er wird dem Haftrichter heute vorgeführt. (stb)

