Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Wiederholungstäter erwischt

Duisburg (ots)

Eine zivile Streifenwagenbesatzung entdeckte am Montag (1. April) gegen 22 Uhr einen "alten Bekannten", der mit einem silbernen VW Golf die Beecker Straße befuhr. Den 31-Jährigen hatten die Beamten bereits am 29. März kontrolliert, als er ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Pkw im Straßenverkehr bewegte, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Der Duisburger lernte scheinbar nicht dazu: Als die Beamten ihn auf der Schäferstraße an der Ecke Wittfelder Straße kontrollierten, stellten sie fest, dass die am Golf angebrachten Kennzeichen auch dieses Mal gestohlen waren und nicht zum Fahrzeug passten. Weil der Fahrer erneut unter Drogeneinfluss stand, musste der Tatverdächtige zur Blutprobenentnahme mit zur Wache. Das Kfz, in dem die Polizisten auch Drogen fanden, stellten sie sicher. Gegen den Wiederholungstäter leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein, unter anderem wegen Urkundenfälschung und Diebstahls. (dab)

