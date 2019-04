Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Trio raubt 12-Jährigem ein Handy - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Als ein Junge (12) mit einem Freund (13) am Dienstag (2. April) gegen 16:00 Uhr die Rolfstraße in Richtung der Hagedornstraße entlang ging, folgte ihnen ein etwa gleichaltriges Trio. Einer davon ging auf den 12-Jährigen zu und schrie ihn an. Der Duisburger wollte daraufhin mit seinem Handy die Polizei anrufen. Der Tatverdächtige bedrohte den Jungen mit einem Messer, riss dem 12-Jährigen das Handy aus der Hand und rannte mit seinen zwei Begleitern davon. Der Beraubte holte den Täter auf der Wilfriedstraße ein und wurde erneut mit dem Messer bedroht. Dem Trio gelang schließlich die Flucht. Die Verdächtigen sollen alle zwischen 10 und 11 Jahre alt und circa 1,50 Meter groß sein. Alle drei hatten kurze, dunkle Haare. Der Junge mit dem Messer trug eine Camouflage-Jacke und eine schwarze Hose. Seine Begleiter, von denen einer eine dünne, der andere eine kräftigere Statur hatte, trugen beide rote Jacken. Zeugen, die Angaben zu dem Trio machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Kriminalkommissariat 13. (dab)

