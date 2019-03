Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrzeugbrand

Achern (ots)

Schneller als die Feuerwehr war am Freitagmorgen der Besitzer eines Mercedes. Gegen 4:45 Uhr fing sein Fahrzeug in der Römerstraße vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Der Brand an der 18 Jahre alten C-Klasse konnte noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr durch den Besitzer selbst gelöscht werden. Die Wehrmänner sorgten sich bei ihren Nachlöscharbeiten noch um letzte Flammen.

