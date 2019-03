Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schaufenster eingeschlagen

Rastatt (ots)

Vermutlich auf zwei Rauchgeräte aus dem Schaufenster eines Tabakladens in der Poststraße hatte es ein Unbekannter am Freitagmorgen abgesehen. Gegen 00:50 Uhr schlug die Alarmanlage des Geschäftes an, da der Einbrecher das Glas mit einem Rundholz einschlug und die Shishas entwendete. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben nach einer Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

