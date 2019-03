Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Schlachtabfälle im Wald entsorgt, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Beamte des Arbeitsbereiches `Gewerbe/Umwelt" sind nach einer illegalen Abfallentsorgung von Schlachtabfällen nun auf der Suche nach dem Verantwortlichen und möglichen Zeugen. Bereits am Sonntag, 17.02.2019, wurden - oberhalb der B294 in Richtung Mühlenbach und nordwestlich der dortigen Deponie - insgesamt sechs blaue Plastiksäcke mit diversen Schlachtabfällen von vermutlich zwei Schafen in einem Waldstück festgestellt. Die Beamten des Arbeitsbereiches `Gewerbe/Umwelt", die nun in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Veterinäramt des Landratsamtes Ortenaukreis ermitteln, bitten Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Schlachtabfälle oder Beobachtungen der Entsorgung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

