Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Feuerwehreinsatz nach Arbeitsunfall

Gengenbach (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr Gengenbach wurden am Donnerstagnachmittag zur Rettung eines 43-Jährigen benötigt, nachdem dieser in Folge eines Arbeitsunfalles gestürzt und sich verletzt hatte. Der Arbeiter fiel kurz vor 15.30Uhr bei Dacharbeiten an einem Neubau in der Straße `In der Spöcke´ etwa zwei Meter tief und verletzte sich dabei. Da in dem Neubau noch keine Treppe vorhanden war, war die Hilfe der Wehrleute gefragt, um den Mann dem Rettungsdienst zu übergeben. Dieser brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik.

/rs

