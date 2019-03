Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Seat gestreift und weitergefahren, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Auf der Suche nach einem unbekannten Unfallverursacher sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau seit Donnerstagnachmittag. In der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 12:15 Uhr hatte der unbekannte Fahrer, vermutlich eines Sattelzuges, mit dem ausscherenden Heck seines Fahrzeuges den in der Fritz-Minhardt-Straße auf einem Parkstreifen vor einer Praxis abgestellten schwarzen Seat Ibiza gestreift und beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, setzte der nun gesuchte Fahrer seinen Weg fort. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder seinem benutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

