Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Fahrverbot droht

Lauf (ots)

Eine Verkehrskontrolle der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch brachte am Donnerstagabend einer Autofahrerin eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ein. Die Frau war gegen 23 Uhr mit ihrem Kompaktwagen in der Laufbachstraße mit rund 0,6 Promille am Steuer erwischt worden. Ein Bußgeld im dreistelligen Bereich, Punkte in Flensburg und ein mehrwöchiges Fahrverbot stehen ihr nun ins Haus.



