Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Ohne Führerschein durch die Nacht

Rust (ots)

Die Kontrolle eines BMW-Fahrers in der Hausener Straße brachte diesem in den späten Donnerstagabendstunden eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Gegen 23:45 Uhr wurde der 42 Jahre alte Mann am Steuer seines 1er-BMW kontrolliert. Wie sich herausstellte ist der 42-Jährigen nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihm steht nun ein entsprechendes Strafverfahren ins Haus.

