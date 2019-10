Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Festnahme nach Sachbeschädigung

Osnabrück (ots)

Die Polizei konnte am Montagabend einen Mann festnehmen, der eine Sachbeschädigung am Gebäude der Staatsanwaltschaft verübte. Ein Zeuge hat gegen 19.40 Uhr beobachtet, wie ein mit einer Sturmhaube vermummter Mann Steine in den neu gestalteten Eingangsbereich der Staatsanwaltschaft warf. Der Hinweisgeber informierte die lediglich etwa dreißig Meter weit entfernte Polizei, die den Mann wenig später auf frischer Tat ertappte und schließlich festnahm. Der mit zahlreichen weiteren Steinen gefüllte Rucksack des 36-jährigen Osnabrückers ließ vermuten, dass er sich offenbar erst am Anfang seiner Tatausführung befand und Schlimmeres vermutlich noch verhindert werden konnte. Da der Täter ein psychisch auffälliges Verhalten zeigte, wurde er nach Feststellung der Personalien in einer Fachklinik untergebracht. Durch die Steinewürfe wurde die teure Sicherheitstür der Staatsanwaltschaft beschädigt, die Schadenshöhe kann allerdings noch nicht beziffert werden. Möglicherweise hat der Mann zuvor auch mit Steinen auf Radfahrer bzw. vorbeifahrende Autos geworfen. Betroffene Personen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

