Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - Unbekannte beschädigen Lebensmittelautomaten

Hagen a.T.W. (ots)

An der Sandstraße beschädigten Unbekannte am frühen Montagmorgen, zwischen 00.15 und 01.15 Uhr, den Selbstbedienungsautomaten einer Fleischerei. Diebesgut erbeuteten die Täter nach ersten Erkenntnissen nicht, allerdings beschädigten sie durch ihre Tat die Lebensmittel. Die Polizei in Georgsmarienhütte ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05401/879500 entgegen.

