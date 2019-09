Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wohnmobil T3 in der Sutthauser Straße gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, wurde ein grüner VW T3 (zum Wohnmobil umgebaut) in der Sutthauser Straße, Höhe Hausnr. 180, von unbekannten Tätern entwendet. Das Fahrzeug (obere Hälfte mint, untere Hälfte grün) war in einer Parkbucht abgestellt. Es hat die Oldtimer-Kennzeichen 0s-KH 46H und eine Saisonzulassung von April bis Oktober (4-10). Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

