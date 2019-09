Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich eine Unfallflucht in der Parkstraße/ Höhe Schloßstraße. Gegen 04.50 Uhr befuhr ein - vermutlich weißer Opel- die Parkstraße stadtauswärts in Richtung Sutthauser Straße. In Höhe der Schloßstraße überfuhr das Auto eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen (Vorbeifahrt rechts). Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um einen weißen Opel handeln, dem jetzt die Stoßstange bzw. Radlaufabdeckung fehlen dürfte. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei Osnabrück unter 0541 327 2315.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell