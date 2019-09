Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen aTW - Unfallflucht

Hagen aTW (ots)

Zwei Unfälle am Sonntag auf der Natruper Straße. Zwischen 16 Uhr und 19.40 Uhr befuhr ein unbekannter Pkw die Natruper Straße in Richtung Hagen. In Höhe der Ringstraße kollidierte das vermutlich schwarz/silberne Fahrzeug mit der dortigen Mittelinsel und zerstörte zwei Pfosten. Der Verursacher nahm zwei Verkehrsschilder (Einbahnstraße) mit und verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen 21.22 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau mit einem Kia die Natruper Straße in Richtung Lengericher Straße und kollidierte in Höhe der Ringstraße mit der Mittelinsel, daraufhin platzte ein Reifen ihres Autos. Ursächlich für diesen Unfall war der Unfall, der sich am Nachmittag zugetragen hatte. Hinweise zu den Unfällen nimmt die Polizei in GMH unter 05401 879500 entgegen.

