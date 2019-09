Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Castrop-Rauxel: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Heute, gegen 1.30 Uhr, kletterten unbekannte Täter über einen Zaun, um auf das Betriebsgelände einer Tankstelle an der Kurt-Schumacher-Straße zu gelangen. Die Täter wurden wahrscheinlich durch die Alarmauslösung von der weiteren Tatbegehung abgehalten und flüchteten.

Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in eine Arztpraxis und eine Ergotherapiepraxis auf der Straße Widumer Tor ein. Die Täter suchten in beiden Praxen nach Diebesgut. Was sie mitnahmen steht abschließend noch nicht fest.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

