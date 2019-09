Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten

In der Nacht zu Mittwoch beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Ford Kuga an der Lyckstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Ford entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Gladbeck

Am Mittwoch, in der Zeit von 09:00-11:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw auf dem Marktplatz in der Innenstadt. An dem schwarzen Audi A6 entstand vorne-rechts ein Schaden von rund 1.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Bottrop

Am Mittwoch, gegen 06:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Pkw Im Gungfeld. Ein Zeuge hatte den Rangier-Unfall beobachtet. Das amtliche Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. An dem grauen Mercedes entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Gungstraße.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

