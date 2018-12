POL-KB: Burgwald-Ernsthausen - Reifen an 11 Fahrzeuge einer Bäckerei zerstochen

1 weiterer Medieninhalt

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein unbekannter Täter insgesamt 11 Auslieferungsfahrzeuge einer Bäckerei in Burgwald-Ernsthausen. Am frühen Samstagmorgen, etwa gegen 03.20 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter der Bäckerei bei Arbeitsbeginn, dass die Reifen an einigen Fahrzeugen zerstochen waren. Bei genauerer Nachschau konnte schließlich festgestellt werden, dass an allen auf einem Parkplatz hinter der Bäckerei in der Rodaer Straße abgestellten Mercedes Sprintern jeweils 2 Reifen platt gestochen waren.

Im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen könnte eine in Tatortnähe aufgefundene Jacke stehen. Dabei handelt es sich um eine grau - schwarze Herrenwinterjacke von NKD, Gr. L, der Marke Reward.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise, auch zur Herkunft der möglicherweise dem Täter gehörenden Jacke, bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

