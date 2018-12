Moers (ots) - Am Freitagmittag gegen 12.40 Uhr brannte eine Kunststoffschale auf einem Herd an der Hermannstraße. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Sachschaden an dem Herd und der Abzugshaube. Die 66-jährige Bewohnerin blieb unverletzt.

Gegen 17.00 Uhr kam es an der Homberger Straße aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Wohnung einer 43-Jährigen.

Die Homberger Straße musste in Höhe des Brandortes gesperrt werden. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. In der betroffenen Wohnung entstand Sachschaden.

Am Samstag gegen 01.10 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses an der Tannenbergstraße in Brand.

Ein zufällig vorbeikommender 53-jähriger Moerser entdeckte das Feuer und weckte die Hausbewohner durch Klingeln.

Alle Hausbewohner verließen das Gebäude und nutzten andere Übernachtungsmöglichkeiten. Ein Hausbewohner musste mittels Drehleiter aus der Wohnung gerettet werden.

Es entstand ein hoher Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich durch das Feuer.

Für die Dauer des Einsatzes sperrten Polizeibeamte die Homberger Straße im Bereich des Brandobjektes.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

