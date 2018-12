Kamp-Lintfort (ots) - Am Samstag gegen 01.05 Uhr löste ein Einbruchalarm an einem Gebäude an der Südstraße aus.

Einbrecher hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren in das Objekt eingedrungen. Ob oder was die Unbekannten erbeuteten, ist derzeit unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

