Hamminkeln (ots) - In der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr, bis Samstag, 19.15 Uhr, hebelten Einbrecher ein Fenster an einem Kindergarten in Dingden an der Straße Alte Kornbrennerei auf und stiegen in das Objekt ein.

Im Inneren brachen sie eine weitere Tür auf und durchsuchten anschließend alle Räume nach Wertgegenständen.

Nach ersten Erkenntnissen machten die Unbekannten dabei keine Beute.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

