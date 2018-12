Dinslaken (ots) - Am Samstag, zwischen 14.30 Uhr und 19.00 Uhr, schoben Einbrecher die Rollos an einer Terrassentür an der Brinkstraße hoch und schlugen die Scheibe mit einem Stein ein.

Danach öffneten sie die Terrassentür und lösten dabei eine Alarmanlage aus.

Daraufhin flüchteten die Unbekannten, offenbar ohne das Haus betreten zu haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

