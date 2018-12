Alpen (ots) - Unbekannte hebelten am Samstag gegen 18.30 Uhr die Terrassentüre eines Zweifamilienhauses an der Bönninghardter Straße auf und gelangten so in die Wohnung im Erdgeschoss. Einer der Hausbewohner störte den Täter bei seiner "Arbeit". Der konnte daraufhin in unbekannte Richtung fliehen.

Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann, ca. 170-175 cm groß und von kräftige Statur. Er war mit einem dunklen Pullover bekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell