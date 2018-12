POL-WES: Millingen - Verkehrsunfall - Unfallfahrer entfernte sich von der Unfallstelle

Rheinberg (ots) - Samstag gegen 09:50 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus Rheinberg die Römerstraße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe Hausnummer 48 berührte er mit seinem rechten Außenspiegel einen 29-jährigen Mann aus Rheinberg der gerade in seinen geparkten Pkw einsteigen wollte an der Hüfte, sowie die offenstehende Fahrertüre. Ohne anzuhalten entfernte sich der Senior von der Unfallstelle. Polizeibeamte suchten ihn an seiner Wohnanschrift auf. Der 29-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

