POL-WES: Moers - Autofahrer nach Unfall gesucht

Moers (ots) - Eine 26-jährige Moerserin befuhr am Donnerstag um 15.15 Uhr die Düsseldorfer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Überführung der A 40 fuhr sie auf den silberfarbenen Opel Astra eines Unbekannten auf. Dieser stieg aus, begutachtete den Schaden und stieg nach einem kurzen Wortwechsel in den Opel und setzte seine Fahrt fort.

Wir suchen nun den Fahrer des silberfarbenen Opel Astra, Kennzeichenfragment DU-MG ???. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 1710, in Verbindung zu setzen.

Beschreibung des Fahrers: 65 - 70 Jahre alt, etwa 175 cm groß, kräftige Figur, auf dem Kopf trug er eine braune Mütze/Schirmmütze.

