POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht.

Wesel (ots) - Ein 26-jähriger Mann aus Wesel lief Samstag Abend von dem Campingplatz Grav Insel kommend über die Bislicher Straße in Richtung Flüren. Er nutzte die rechte Fahrbahnseite und wurde von einem Pkw angefahren. Der Unfallfahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen sahen den Verletzten an der Einmündung Bislicher Straße / Waldstraße und informierten die Polizei. Der Mann wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dort verblieb er stationär. Zeugen des Unfalles, der sich in der Zeit von 22:30 - 22:45 Uhr ereignet hat, teilen ihren Beobachtungen bitte der Polizei in Wesel unter Tel: 0281-107-1622 mit.

